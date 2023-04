Juve - Napoli | Allegri aspetta Spalletti un po' troppo per la stretta di mano

(Di domenica 23 aprile 2023) Dopo ladinel finale di5 - 1 trache è diventata un meme iconico è andato in scena all'Allianz Stadium un altro bel siparietto. Stavolta era...

Dopo la stretta di mano nel finale di5 - 1 tra Allegri e Spalletti che è diventata un meme iconico è andato in scena all'Allianz Stadium un altro bel siparietto. Stavolta era Allegri che aspettava ..."Dobbiamo aspettare di vedere le motivazioni che hanno portato i giudici a prendere questa decisione - aggiunge ai microfoni di Dazn prima del big - match contro ilallo Stadium - e lo sapremo ..."Vogliamo almeno il secondo posto. E raggiungere due finali", ha detto il direttore generale dellaprima del fischio d'inizio del big match col. "Siamo soddisfatti della decisione del Collegio di Garanzia, speriamo di non avere più sorprese in negativo".

Questa sera andrà in scena il big match del turno numero 31 del nostro campionato: Juventus-Napoli. Questa è una partita dal sapore speciale, una delle classiche del nostro calcio, che ha visto affron ...Pochi minuti prima del fischio d'inizio del match con la Juve, il s del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Dznn del futuro suo e di quello di Luciano ...