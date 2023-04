Juve-Napoli 0-1 | gol di Raspadori al fotofinish

(Di domenica 23 aprile 2023) Gli azzurri passano a Torino, annullato un gol a Di Maria sullo 0-0 Ilvince 1-0 sul campo dellantus nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri restano a 59 punti, a due lunghezze dal secondo posto occupato dalla Lazio. Ilcomanda la classifica con 78 punti e vola verso lo scudetto. LA PARTITA – Laparte senza Chiesa, Di Maria e Vlahovic. Allegri dà ampio spazio alle seconde linee tra difesa e attacco. I bianconeri si fanno vivi con una conclusione di Cuadrado che spaventa Meret. Ilbada a gestire il match nel primo tempo, senza creare reali pericoli per la porta di Szczesny se si eccettua un tentativo di Lozano murato da Danilo. Gli animi si accendono quanto Gatti colpisce Kvaratskhelia tra viso e spalla: il Var non interviene, ...

Allegri, le parole dopoSugli episodi arbitrali : " Bisogna accettare le decisioni arbitrali come abbiamo sempre fatto, bisogna rimanere sereni per non perdere energie, tanto il ...- 'Ha meritato lo scudetto, contro di loro abbiamo fatto una buona partita. Ora abbiamo 59 punti, siamo davanti al Milan. Ci mancano ancora dei punti, dobbiamo sbrigarci a farli'. OBIETTIVI - '...Social caldissimi:prosegue anche sui social con i meme, le proteste per gli episodi arbitrali, gli sfottò e la gioia irrefrenabile dei ...

Diretta Juve-Napoli 0-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

A fine partita contro il Napoli Allegri è lapidario nel chiudere ogni discorso ... quale fosse la scelta corretta per far intervenire la tecnologia, nel post Inter-Juve di campionato: "Il Var da ...Luciano Spalletti trattiene il sorriso a stento in tv con il suo Napoli a un passo dallo scudetto: «I calciatori hanno fatto un po’ di festa nello spogliatoio, quando c’è la vittoria all’ultimo minuto ...