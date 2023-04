Juve-Napoli 0-0 LIVE | inizia la ripresa

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

... Maurizio Scanavino , ai microfoni di Dazn nel pre partita del big match con ila tre giorni ... Sui fatti di- Inter e la lotta al razzismo Scanavino ha parlato anche del ricorso vinto in ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Gatti, Locatelli, Lozano FLOP: Kostic, Osimhen, Milik ...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...

Calcio d'inizio alle 20.45. La formazione di Spalletti con 3 punti si porterebbe a +17 dalla Lazio, a un passo dallo scudetto ...Il difensore bianconero ha chiesto subito scusa, ma ha rischiato molto: gli azzurri hanno protestato, il Georgiano è rimasto a terra, poi si è rialzato ...