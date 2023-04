Juve-Napoli 0-0 LIVE | equilibrio all’Allianz Stadium INTERVALLO

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

2 Di seguito la rassegna degli episodi da moviola nel posticipo domenicale della 31esima giornata di Serie A tra Juventus e: Juventus -domenica ore 20.45 Fabbri Pagliardini - Scarpa Iv: Massimi Var: Aureliano Avar: Pezzuto 33' - Kvaratskhelia colpito accidentalmente al volto da gatti rimane a terra, proteste. Fallo ...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...9' - Il copione della partita in questi primi minuti è chiarissimo: iltiene il pallino del gioco, lafa densità e si difende. 5' - Cuadrado perde un brutto pallone, Kvaratskhelia ...

Il primo tempo di Juve-Napoli finisce 0-0. Buona prova dei bianconeri che creano diverse occasioni senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. Partenopei poco pericolosi e ben controllati dalla ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Juve-Napoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Napoli, valido per la 31ª giornata ...