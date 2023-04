Juve-Napoli 0-0 LIVE | annullato il gol di Di Maria

Sale la protesta social dei tifosi del- e non solo - per il contatto Gatti - Kvaratskhelia al 31' del primo tempo del match di Torino tra gli azzurri e la. Il ghigno In particolare ci si concentra sull'espressione del volto ...APPLAUSI A OSIMHEN - Minuto 65, ilrecupera palla in difesa e può ripartire verso la porta difesa da Szczesny. I bianconeri si trovano in inferiorità numerica a centrocampo per gestire la ...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...

La presentatrice di Dazn, incinta di una bambina con il compagno Karius, incanta lo Stadium con un vestito attillato rosa shocking ...80' - Sugli sviluppi di un corner Gatti serve Rugani, il difensore prova in volo ma la palla finisce alta. 75' - Ci prova Elmas da fuori area, palla sopra la traversa. 73' - ...