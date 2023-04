Juve | i convocati per il Napoli | la decisione su Bremer

(Di domenica 23 aprile 2023)sarà l'atto conclusivo di una settimana importante per i bianconeri . Prima la restituzione dei punti in classifica che li ha fatti balzare al terzo posto, poi l'accesso alla semifinale ...

- Napoli sarà l'atto conclusivo di una settimana importante per i bianconeri . Prima la restituzione dei punti in classifica che li ha fatti balzare al terzo posto, poi l'accesso alla semifinale ...1 Dopo la qualificazione in semifinale di Europa League - dove affronterà il Siviglia - la Juventus volta pagina e torna a concentrarsi sul campionato. Stasera è in programma il big match contro il ...Ultimissime notizie Juventus : c'è l'elenco deiper la partita di campionato contro il Napoli. Ecco quali giocatori hanno recuperato per questa partita di Serie A e chi, invece, sarà ...

Juve, i convocati per il Napoli: un'assenza pesante per Allegri Tutto Napoli

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato con il Napoli. Unico assente per il big match è l'infortunato Kean. Ecco la lista complet ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera con il Napoli. Unico assente per il big match è l'infortunato Kean. Recuperato dunque l'ex ...