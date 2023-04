Juve | i convocati per il big match col Napoli | un solo assente

(Di domenica 23 aprile 2023) Dopo la qualificazione in semifinale di Europa League - dove affronterà il Siviglia - lantus volta pagina e torna a concentrarsi...

... Turris (1 - 0) eStabia (2 - 1). Dall'altro lato invece, gli uomini di Leonardo Menichini che ... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI AVELLINO - MONOPOLI ] Idell'Avellino ...... due vittorie (Avellino 1 - 0 e Turris 2 - 0) e un pareggio con laStabia (1 - 1). Prosegue la ... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI LATINA - FIDELIS ANDRIA ] Idel Latina ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DISTABIA - AUDACE CERIGNOLA ] IdellaStabia Portieri: Barosi, Esposito, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell'Orfanello, ...

Napoli, i convocati per la Juve: Spalletti recupera un titolare Corriere dello Sport

Il tecnico bianconero Max Allegri ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte al big match contro la capolista di Luciano Spalletti ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera con il Napoli ...