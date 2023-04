Jovanotti | «Mi fa piacere per lo scudetto al Napoli I napoletani sono i più grandi festeggiatori del mondo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport intervista. Il temail ciclismo e lo sport in generale.ha appena concluso la sua ultima avventura: 3500 chilometri di pedalate tra Ecuador e Colombia. Il viaggio, filmato e raccontato col telefonino, è diventato un docureportage in 22 puntate che andrà in onda da domani su Raiplay.spiega perché lo ha fatto: «E perché no? In verità solo chi va in bici o chi frequenta gli sport della fatica può capirlo davvero. La bici è una grande maestra. È passione! Il viaggio, fin dall’Odissea, è ricerca, ma anche un modo per azzerare tutto è ripartire. E farlo in bici significa andare incontro alla fatica. A me piace cercarla sulle salite più lunghe e impegnative. La fatica che scegli è un regalo». Da tifoso è per gli sport di fatica? «Certamente: ciclismo e pugilato più ...