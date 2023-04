Jj4 | il veterinario che l’ha catturata contro l’abbattimento | «È anziana ma sana | non va uccisa»

Leggi su open.online

(Di domenica 23 aprile 2023) «Era notte, Jj4 è entrata con due dei suoi tre cuccioli. Il tubo si è chiuso, da un buco abbiamo sparato un dardo per inocularle l’anestetico, un po’ come una cerbottana. Lei si è addormentata, abbiamo riaperto il tubo per far uscire i due cuccioli che se ne sono andati. Poi ossigeno, flebo e giù al Casteller». Roberto Guadagnini è un, una delle persone incaricate di occuparsi della cattura di Jj4, l’orsa del Trentino responsabile della morte del runner Andrea Papi. L’orsa è caduta nella trappola-tubo e i suoi cuccioli sono stati liberati. In attesa di sciogliere il nodo sul suo destino, l’Ordine dei veterinari del Trentino ha invitato tutti i colleghi a «non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte del soggetto per eutanasia». E al Corriere della Sera Guadagnini si dice d’accordo: «Non si può praticare l’eutanasia perché si tratta di ...