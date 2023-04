Jannik Sinner argina il sorpasso di Tsitsipas nella ATP Race L’azzurro resta 4° | chi può superarlo a Madrid?

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023)ha conservato il quarto postoATP. Il tennista italiano rischiava di subire ilper mano di Stefanosse il greco avesse conquistato il torneo ATP 500 di Barcellona, ma l’ellenico è stato sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz. L’altoatesino conserva dunque il piazzamento con 2.185 punti,ndo alle spalle dell’iberico (2.410) e davanti all’ateniese (2.050). La graduatoria è comandata dal russo Daniil Medvedev (3.210), che precede il serbo Novak Djokovic (2.565).ha comunicato che non prenderà parte al Masters 1000 di, che scatterà mercoledì 26 marzo. Il 21enne non scenderà in campo sulla terra rossa spagnola, in modo da ricaricare le batterie ...