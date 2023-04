Italian Uppercut #182 – SIW System 100 Report

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 aprile 2023) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con ildelspecial che ha festeggiato le prime 100 puntate di Tuesday Night, il Webshow della federazione toscana, andato in scena lo scorso 15 Aprile al SIW Training Center di Cascina (PI). Quasi tutte le cinture in palio stasera, un Triple Treat che promette spettacolo e due Match che vogliono chiudere i conti fra i protagonisti, per un Training Center come sempre Sold Out e pieno. Match #1 – Triple Treat Match Adriano Vs Ema Corsi Vs Tempesta Opener che fa partire subito l’acceleratore alla serata: di fronte tre atleti, tre stili e tre ere di SIW a confronto. Match molto fisico e tecnico allo stesso tempo, che vedono il Leone di Rombo, il membro del Primal Instinct e Rombo di Tuono sfioggiare il meglio del ...