(Di domenica 23 aprile 2023) Con la-Bastogne-la stagione 2023 ha messo in archivio ladelle cinque Classiche Monumento. La “Decana” è stata, per almeno tre decenni, terra di conquista per glini, in grado di imporsi 11 volte nelle 26 edizioni tra il 1982 ed il 2007. Con quella di oggi, siamo invece arrivatiedizioneuna bandiera tricolore in top10. Partiamo col dire che c’è una distinzione da fare rispetto ai tre anni precedenti: se tra il 2020 ed il 2022 i corridorini erano stati sostanzialmente delle comparse in corsa, non partecipando mai alle azioni importanti o rimanendo nel gruppo dei migliori, oggi la storia è stata un po’ diversa. Sull’attacco devastante di Remco Evenepoel, che ha ...

... avvenuta durante il governo Conte e in partedubbio influenzata da un caratterizzante animo ...in Ucraina sta infatti incidendo sugli equilibri commerciali di buona parte del mondo e l'non ...... in ruvido cemento che quando cadevi ti raschiava le ginocchia, con i gradini freddi e umidi,... ma quella che viene percepita da molti sardi, ine all'estero, come la "nazionale sarda di ...... lo rende noto un comunicato del Ministero degli Esteri egizianofornire altre indicazioni ma ... Il punto di raccolta sarà entro le ore 12.00 presso la residenza dell'Ambasciatore d'': ...

Italia senza top-10 alla Liegi per la quarta volta consecutiva. Dal pokerissimo del 2002 ai tempi bui OA Sport

Del resto, che siano Conference e Coppa Italia le priorità, è abbastanza evidente ... L’importante, adesso, è non farsi prendere dal panico. Analizzare gli errori, senza sottovalutarli, e tirarsi a ...Con la Liegi-Bastogne-Liegi la stagione 2023 ha messo in archivio la quarta delle cinque Classiche Monumento. La “Decana” è stata, per almeno tre decenni, terra di conquista per gli italiani, in grado ...