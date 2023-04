(Di domenica 23 aprile 2023) Decine di migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di Tel Aviv e nelle città di tutto, la sera di sabato 22 aprile,il governo delBenjamine la sua riforma del sistema giudiziario. La protesta di massa – che si svolge a cadenza settimanale dall'inizio dell'anno – arriva a poco meno di un mese della celebrazione del 75° anniversario dello Stato ebraico. La festa in onore della fondazione di, avvenuta il maggio 1948, è segnata da una delle più gravi crisi nella storia di. I piani del governo diper indebolire la Corte Suprema hanno indignato gli israeliani, che vedono il provvedimento come un assalto al sistema dilli ed equilibri del loro Paese e una minaccia alla stessa ...

Israele, nuove proteste contro il premier Netanyahu - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(LaPresse) Decine di migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di Tel Aviv e nelle città di tutto Israele, la sera di sabato 22 ...