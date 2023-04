Isola d’Elba | la storia di Sara | «Il mio cane è morto perché nessun veterinario ha risposto al telefono»

(Di domenica 23 aprile 2023) All’ci sono almeno otto veterinari, mao di loro haalla chiamata disperata della padrona di Oscar, un pastore maremmano che ha iniziato a stare male dalle 20:40 di martedì sera. «Ho fatto chiamate senza sosta per tutta la notte», ha raccontatoMarchiani, 31 anni, sul suo profilo Facebook. «a risposta. Oscar mi èsulla nave delle 5 durante un disperato tentativo verso la clinica di San Vincenzo (a Livorno, ndr)». Nell’ultimo saluto all’animale cheaffida ai social, non c’è solo la disperazione di aver perso il suo fido compagno, ma anche tanta rabbia: «Questo è un lavoro che andrebbe fatto con il cuore, vocazione e vero intento di salvare vite. Per “l’orario d’ufficio” la laurea la si può prendere di ...

Portoferraio (, Livorno) 23 aprile 2023 - 100 metri cubi di deposito non autorizzato, notificato ripristino area entro 30 giorni I Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Portoferraio, al termine ...... proseguirono in Campania, nelle provincie laziali di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo; in Toscana nel senese e nel grossetano e nell', per terminare alle porte di Firenze nel luglio ...