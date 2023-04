Isola dei Famosi | tra gli Accoppiados nascono le prime liti per il cibo

(Di domenica 23 aprile 2023) Leggi Anche 'dei', lite furibonda tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: 'Sei una pescivendola' Simone Antolini: 'Avevo detto di non buttare il brodo' Il pescatore degli ...

Leggi Anche 'famosi', lite furibonda tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: 'Sei una pescivendola' Simone Antolini: 'Avevo detto di non buttare il brodo' Il pescatore degli Accoppiados, Fabio ...Un video molto personale quello condiviso da Ilary Blasi sui suoi profili social negli scorsi giorni. La conduttrice dell'Famosi ha ripreso il suo attuale compagno, Bastian Muller , intento a giocare con la figlia Isabel, 7 anni, avuta dal matrimonio con l'ex marito Francesco Totti . Nel corso degli ultimi ...Il mio impegno per la nostraproseguirà nei vari livelli istituzionali con la stessa passione ... comprese quelletanti amministratori locali che si sono avvicinati alla Lega durante il mio ...

Ecco chi è Cristina Scuccia, ex suora che conquistò il successo dopo la vittoria a The Voice e oggi naufraga de L'Isola dei famosi 2023 ...Prove di famiglia allargata per Ilary Blasi. La conduttrice de L'Isola dei Famosi sabato è stata avvistata al parco romano di Villa Pamphili insieme al nuovo compagno Bastian Muller ...