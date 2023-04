Isola dei Famosi | gli esclusi eccellenti | uno di loro rompe il silenzio e attacca

(Di domenica 23 aprile 2023) Tra glidell’deic’è anche lui, lo sapevate? Ora ha rotto il, ecco le sue parole nel dettaglio. Lunedì 17 aprile è cominciata una nuova attesissima edizione de L’dei. Al timone ritroviamo ancora una volta llary Blasi, che è subito ripartita con la sua simpatia e la sua genuinità, oltre che con le sue immancabili e divertentissime ‘gaffe’. Imperdibile, ad esempio, il momento in cui la conduttrice si è riferita ai suoi naufraghi dicendo che non voleva che fossero dei ‘normodotati’, confondendosi con il termie ‘normotipo’ e facendo scoppiare tutti in una fragorosa risata.dei, ecco chi sono i grandidal cast (Grantennis Toscana) Fonte: Instagram ...

Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione de L'Famosi , che andrà in onda domani lunedì 24 aprile 2023 su Canale 5 . Nell'attesa, l'opinionista Vladimir Luxuria ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Nuovo, in cui ci ha tenuto ...La situazione dell', scrive il politico spagnolo in un editoriale a sua firma sul settimanale ... "La stragrande maggioranzataiwanesi ritiene che lo status quo pacifico sia la soluzione più ...Leggi Anche 'famosi', lite furibonda tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: 'Sei una pescivendola' Simone Antolini: 'Avevo detto di non buttare il brodo' Il pescatore degli Accoppiados, Fabio ...

"Isola dei Famosi", tra gli Accoppiados nascono le prime liti per il cibo TGCOM

CIVITAVECCHIA - Per il terzo anno consecutivo l'equipaggio di Orbetello festeggia il gradino più alto del podio al palio dei tre porti di Civitavecchia, ...L'opinionista de L'Isola dei Famosi si sbilancia sulla conduttrice Ilary Blasi. Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani lunedì 24 aprile 20 ...