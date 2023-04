Isabella Biagini | chi è l’ex moglie di Martufello e la verità sulla sua morte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 aprile 2023) Liuba edsono ladel celebre comico. Quest’ultimo è stato sposato a lungo con l’attrice, venuta a mancare nel 2018 all’età di 75 anni. Come dicevamo, la coppia ha vissuto una bella storia d’amore, durata circa quattro anni, dalla quale però non sono nati figli. Il secondo grande amore diè quindi arrivato dopo la rottura con la prima. Il comico si è rifatto una vita con una donna di origine ucraine di nome Liuba. Il colpo di fulmine, stando ad alcuni rumors, sarebbe scattato in un contesto lavorativo. Lui l’ha ingaggiata nei primi anni del duemila, quando l’ha assunta come collaboratrice domestica, ma ben ...