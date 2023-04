Inzaghi ritrova Lukaku | l' Inter vince 3-0 ad Empoli con doppietta del belga

(Di domenica 23 aprile 2023) Ladie il gol di Lautaro Martinez hanno permesso all'di espugnare 3-0 il campo dell'. Nerazzurri a quota 54 punti in attesa della partite di Milan, Roma, Atalanta e di Napoli-Juventus

Ad inizio ripresa la squadra diparte forte e al 48' sblocca il risultato con Lukaku, che scambia con Gagliardini ed indirizza un diagonale destro direttamente all'angolino dove Perisan non ...... Gattuso e Seedorf ai suoi lati e Rui Costa dietroe Shevchenko. I rossoneri si giocano lo ... servendo l'assist a Shevchenko che col piede sinistro sterza bypassando Cordoba che si...SimoneHakan Calhanoglu dal primo minuto, ma nel frattempo perde un altro centrocampista: Henrikh Mkhitaryan non farà infatti parte della trasferta di Empoli e tornerà a disposizione per la ...

Inzaghi ritrova Lukaku: l'Inter vince 3-0 ad Empoli con doppietta del ... ilGiornale.it

L'Inter torna alla vittoria in campionato battendo 3-0 l'Empoli al Castellani grazie alla doppietta di Lukaku e alla rete di Martinez. Gli ospiti partono con il consueto possesso palla, nei primi tre ...La doppietta di Lukaku e il gol di Lautaro Martinez hanno permesso all'Inter di espugnare 3-0 il campo dell'Empoli. Nerazzurri a quota 54 punti in attesa della partite di Milan, Roma, Atalanta e di Na ...