(Di domenica 23 aprile 2023) Simoneha commentato la vittoria schiacciante dell’Inter sull’Empoli ai microfoni di Dazn. SUCCESSO – Simoneha detto: «Sicuramente primo tempo avevamo predominio ma eravamo lenti e prevedibili. Potevamo far meglio, muovere la palla con più velocita. Nel secondo tempo il gol dici ha favorito, abbiamo fatto ottima partita a 72 ore dal match col Benfica che ti toglie tanto fisicamente e mentalmente. Ho fatto i complimenti alla squadra, assolutamente un’ottima risposta. Bellissimi segnali, anche i giocatori che non giocavano da tempo hanno risposto bene. Ho cercato di alternarli, ci prendiamo la vittoria importante che ci voleva prima della sfida di Coppa Italia. Abbiamo voluto con tutte le forze la semifinale, ci impegneremo per riuscire nell’obiettivo. Noi avevamo...

Tra gli uomini diin pochi raggiungono la sufficienza, ma ce n'è uno in particolare che vienedi mira in maniera molto importante sui social. Si tratta di Marcelo Brozovic, tornato al ...In realtà, come spiegato anche da Simonein conferenza stampa, quella è un'esultanza usuale ... L'attaccante è stato ovviamentedi mira per il colore della sua pelle, un fatto ...... Gattuso e Seedorf ai suoi lati e Rui Costa dietroe Shevchenko. I rossoneri si giocano lo ...40 secondi, con un lancio a sorpresa, pesca Crespo sfuggito la guardia di testa, gli hail ...

Inzaghi: «Preso Lukaku per queste giornate. Calendario folle» Inter-News.it

Tonfo della Reggina nell'anticipo che ha aperto la 34a giornata di Serie B: al 'Granillo' passa il Brescia (1-2). "Dispiace.Reggina, rammarico Inzaghi: 'Meritavamo il pareggio, 49 punti non si fanno per caso' Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato in sala stampa dopo il ko dei suoi contro il Brescia. Ecco qu ...