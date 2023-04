ritrova: "Potrebbe essere decisivo. Hanno giocato giocatori che hanno giocato di meno e sono stati strepitosi. Sono ottimi segnali che ho ricevuto, ma su questo non ho mai avuto dubbi....che avevo impiegato di meno - sorride- e sono stati strepitosi. Ho ricevuto ottimi segnali da tutti, ma non ho mai avuto dubbi". Protagonista assoluto, tra gli altri, un rinato Romelu:...... De Vrij, Acerbi; Bellanova (24' st Dumfries), Gagliardini, Brozovic (32' st Barella), Calhanoglu (42' st Asllani), Gosens (32' st Dimarco); Correa (24' st Lautaro),. All.:Ammoniti : ...

Inzaghi: "Lukaku l’abbiamo preso per queste giornate. Ma il calendario è folle" La Gazzetta dello Sport

Intervista Inzaghi - L'Inter vince in trasferta contro l'Empoli in una partita importantissima per i nerazzurri, decisiva in vista della corsa europea ...(Adnkronos) – L’Inter vince 3-0 sul campo dell’Empoli nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri si impongono con la doppietta di Lukaku e con il gol di Lautaro Mar ...