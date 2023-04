Inzaghi | «Inter | ora vincerne tante Classifica? Ci siano tempi celeri!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 aprile 2023) Perc’è anche la conferenza al termine di Empoli-0-3. Dalla sala stampa del Castellani l’allenatore ha parlato in maniera positiva della prestazione della squadra. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Empoli-. I due gol di Lukaku cosa significano? Può essere lui l’uomo determinante nel finale di stagione? Lui è un uomo importantissimo per noi, l’avevamo preso per giornate così. Poi purtroppo ha avuto un problema serio che non aveva mai avuto prima, però sta mettendo un impegno folle per tornare il Lukaku che conosciamo. Aveva già dato segnali, vedi i gol con Porto e Benfica, deve continuare così come tutti gli altri attaccanti che mi danno la possibilità di scegliere e di tenere tutti sul pezzo. Il primo tempo sembrava simile ad altre ...