(Di domenica 23 aprile 2023) Simonenon si può più permettere, lo sa bene. Nonostante questo l’allenatore ha in mente un’dicontro. I 3 calciatori non hanno mai giocato insieme. SCELTE – Tantissimi dubbi sulle possibili scelte di Simonecon. Il tecnico sembra essere propenso a dare priorità alla Coppa Italia, il turnover in campionato lo conferma. Secondo le ultime indiscrezioni (vedi articolo), il piacentino darà spazio sulla fasciaa Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Raoul Bellanova. I tre non hanno mai giocato insieme e sono stati in campo veramente poco in questa stagione, perciò le preoccupazioni per la partita del Castellani sono più che lecite. Con la sconfitta della Lazio la ...

... la difesa dell'Inter enon hanno praticamente niente da rimproverarsi (Gosens perde un duellino con Cabral, ma niente di scandaloso). Giudicate un po' voi, in questadi eventi su ...... gli, i Toni, ecc. ecc.) dei quali, obiettivamente, si sente l'assenza; quell'anello di congiunzione tra i fenomeni e i giocatori normali che ha di fatto spezzato la nostracalcistica. ...... Majer , Di Chiara , Menez , insieme ad infortuni a, quel tunnel che non faceva intravedere ... in attesa di quello che accadrà in seguito al deferimento, ma questo non dipende da. Tutto ...

Inzaghi, catena di destra insolita Niente errori con l’Empoli Inter-News.it

Inzaghi massacrato a giorni alterni, Allegri senza soluzione di continuità. A Mourinho è stato dato dell’incapace. Italiano ha vissuto un terribile inizio. A Pioli non è stato perdonato il campionato ...Nel mondo del calcio gira una teoria strana sulla sfortuna. Molti giocatori, allenatori, dirigenti, tifosi e giornalisti sostengono che non esista. C’è solo il merito o il demerito per loro. Se perdi ...