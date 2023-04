Inviato Ue per il Golfo | Mastella | “Chi ha nominato Di Maio?”

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non è passata sotto silenzio la nomina di Luigi DicomeUE per ilPersico, indicazione inviata da dall’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell ai Ventisette Stati membri. Nell’ex Ministro degli Esteri è stato intravisto il profilo giusto per questo ruolo. Una lettera che dà il via alla fase di selezione, un nome che, comunque, ha portato alla reazione del mondo della politica italiana. Da Tajani che ha subito definito la scelta come ‘non di Governo’, passando per la Lega, fino ad arrivare all’approvazione da parte di Casini. Sul tema si è espresso anche, sindaco di Benevento “Se Borrell haDi, di intesa col governo italiano, allora non si pone nessun problema politico. Viceversa, è ...

Borrell in una lettera inviata ai 27 Paesi dell'Unione europea ha indicato il nome dell'ex ministro degli Esteri come 'il candidato più adatto' per il ruolo di inviato UE per il Golfo Persico. ROMA - Da Bruxelles giunge la voce della nomina dell'ex ministro degli Esteri, Luigi di Maio, come inviato speciale dell'UE per il Golfo Persico. Quella di Di Maio "è una scelta di Borrell. E' legittima. Non è Di Maio il candidato del governo italiano. Lui si era candidato prima che nascesse il governo."

Luigi Di Maio indicato dall'Ue come inviato per il Golfo Agenzia ANSA

Luigi Di Maio sarà il nuovo inviato nel Golfo Persico per conto dell'Unione europea. Ne ha dato ufficialità l'Alto rappresentante, Josep Borrell.L’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, in una lettera inviata ai 27 Stati membri ha indicato Luigi Di Maio come inviato UE per il Golfo Persico. Borrell ha spiegato: “In quanto ex ...