Inter-Vicario | nuovo indizio di mercato? Baccin a colloquio con il portiere

Prima di Empoli -le telecamere delle televisioni hanno infatti inquadrato un curioso colloquio nei pressi delle panchine del Carlo Castellani: protagonisti Dario Baccin e Guglielmo. ...... i dirigenti dell'hanno osservato due giocatori in particolare che potrebbero diventare prossimi obiettivi di mercato. E sono Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi ; piace anche, che ieri ...E' qui che Guglielmo, attualmente fermo per infortunio, ha avuto una breve chiacchierata con Baccin, vice direttore sportivo dell'(LaPresse) - Calciomercato.itNonostante non ...

Inter, prenotato Vicario: ma il sacrificio di Onana sarà necessario solo in un caso | Primapagina Calciomercato.com

Il vicedirettore sportivo nerazzurro e il portiere hanno chiacchierato nei minuti antecedenti il match di campionato: in caso di cessione di Onana, il 26enne è il profilo preferito dalla dirigenza ...L’Empoli perde 3-0 in casa contro l’Inter. Questo il commento alla partita del tecnico Paolo Zanetti raccolto da TMW. VICARIO – “Sicuramente pesa, perchè è un campione. Per noi è un punto di forza, ma ...