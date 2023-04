Inter | Stramaccioni | 'Comprensibile il turnover di Inzaghi e vi spiego perché'

... Riccardo Mancini e Alessandro Budel su Sky Telecronaca: Andrea Marinozzi e Nando Orsi Domenica 23 aprile 2023 ore 12.30 Empoli -su Dazn Telecronaca: Ricky Buscaglia e Andreasu ...L'ultimo successo è dell'allenato danel 2012 , quando si chiamava ancora "Next Gen". È una stagione magica per le squadra italiane nelle coppe europee. Roma e Juventus si ...L'ultimo successo è dell'allenato danel 2012 , quando si chiamava ancora 'Next Gen'. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Champions League Sarà euroderby atto terzo: i precedenti in ...

Inter, Stramaccioni: 'Comprensibile il turnover di Inzaghi e vi spiego ... Calciomercato.com

Serie A 2022/2023, 31a giornata. Le ultime notizie sulla partita Empoli-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Empoli-Inter va in scena al Castellani all’ora di pranzo, per la giornata 31 di Serie A, in programma alle 12:30 di domenica 23 aprile, con la possibilità di vederla in diretta streaming. I toscani po ...