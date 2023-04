Inter | Onana se ne va? Spunta il sostituto | beccato dalla telecamere…

(Di domenica 23 aprile 2023) L’sta giocando in questi minuti contro l’Empoli, ma bisogna registrae delle novità di mercato che riguardano. Dopo aver raggiunto l’incredibile traguardo delle semifinali dell’edizione di quest’anno della Champions League, l’di Simone Inzaghi sta giocando in questi minuti al Carlo Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti. I nerazzurri, visto il solo punto totalizzato nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ci saranno Lukaku e Correa in attacco per l'. Con Gagliardini a centrocampo al posto di Barella. Con lui Brozovic e Calhanoglu. Cambi anche in difesa con Handanovic al posto diin porta ...In porta c'è Handanovic al posto di, difesa con D'Ambrosio, de Vrij che ha recuperato e ... Questa la formazione ufficiale:(3 - 5 - 2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, ......più quelle dell'Empoli che punta a fare lo sgambetto ai nerazzurri come fatto nella gara d'andata di fine gennaio vinta per 1 - 0 grazie al gol di Baldanzi e dalla papera di. Come sta l'I ...

Inter, prenotato Vicario: ma il sacrificio di Onana sarà necessario solo in un caso | Primapagina Calciomercato.com

EMPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE ---- 12.31 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI! 12.29 - Bandinelli e Handanovic davanti a Marinelli per ...EMPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE ---- 12.27 - Squadre che entrano in campo per il pre-partita. 12.20 - Curiosità da bordocampo: Dario Baccin, vice ds nerazzurro, saluta ...