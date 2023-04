Inter | Marotta e quel traguardo minimo del 4° posto in chiave bilancio

...su tutte se a fine stagione dovesse effettivamente concludersi il matrimonio tra i vicecampioni d'Italia e Simone Inzaghi. Italiano è uno dei papabili nella lista die Ausilio, ...Così davanti ad una proposta di 35 - 40 milioni di euro,potrebbe dare il via libera alla ... Calciomercato, incontro con il portiereIl palcoscenico di quello che può essere anche una ...Prima della partita, assieme all'allenatore, in panchina erano presenti tutti i dirigenti di vertice dell', da Beppea Piero Ausilio, in segno di sostegno. Allo stadio era presente anche ...

Inter, Marotta torna sui parametri zero: individuato un nuovo obiettivo Virgilio Sport

Mentre ci avviciniamo alla fine del campionato, l’obiettivo “minimo” di Beppe Marotta (ad dell’Inter), ovvero il quarto posto (come spesso ha ricordato sui media), è ancora molto lontano. I nerazzurri ...Aldo Cazzullo, giornalista, è intervenuto sul Corriere della Sera per parlare del fascino dell'Euroderby di Champions League: "I derby di Champions per Milano è un’occasione di grande prestigio, che h ...