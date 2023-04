Inter | Lukaku | “Sto ritrovando la fiducia Futuro? Non ascolto le voci”

(Di domenica 23 aprile 2023) L'attaccante torna al gol su azione in campionato (l'ultimo contro il Lecce nella prima di campionato), torna a siglare una doppietta in Serie A (l'ultima contro la Lazio nel 2021)

Era il 7 aprile 2021 , l'di Antonio Conte si avviava alla conquista del suo 19° scudetto. I nerazzurri vinsero 2 - 1 a San Siro contro il Sassuolo: gol dial 10', raddoppio di Lautaro ...33 Dopo la gara dell'a Empoli, la domenica di Serie A continua con altre due partite in programma alle 15. MONZA - ... KOUAME SEGNA ED ESULTA COME: LA FOTO UDINESE - CREMONESE 3 - 0 Partita ...Quandoè tornato all'all'inizio della stagione corrente, i tifosi si aspettavano di rivedere quella coppia devastante che erano stati abituati a vedere due anni prima. Non è stato così, ...

“Non è una stagione negativa: abbiamo vinto un trofeo, e siamo l’unica squadra italiana ad averlo fatto per ora. Siamo nella fase decisiva della stagione, dobbiamo risparmiare energie e compattarci: i ...Di seguito le ultime dai campi su Milan-Lecce, raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Lecce - Domenica 23 aprile, ore 18.00 Arbitro: Chiffi Classifica:.