Inter | Lukaku | «Il vero me? Penso di si Adesso pensiamo a…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023) Romelu, attaccante dell’, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri in casa dell’Empoli: le dichiarazionivistato dai microfoni Dazn dopo il triplice fischio di Empoli-, Romeluha parlato del successoista. LE PAROLE – «Sui tifosi? Ho un ottimo rapporto con i tifosi, ho sempre provato a fare il massimo per l’, perché l’mi ha dato l’opportunità di vincere in un campionato importante, due anni fa. Nel secondo tempo ildi sì. Sto riprendendo fiducia nelle azioni individuali, contento anche per Lautaro, non stavamo vivendo un bel momento. Champions? Più importante la partita in Coppa Italia contro la Juve. Futuro? Devo solo fare il ...