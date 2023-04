Inter | jolly Darmian | la stagione del tuttofare di Inzaghi

Leggi su 11contro11

(Di domenica 23 aprile 2023) Con il 3-3 casalingo ottenuto nella serata di mercoledì contro il Benfica l’si è assicurata l’accesso alla semifinale di Champions League, la nona della sua storia europea. Unada rollercoaster per i nerazzurri, altalenanti in campionato, ma incredibilmente continui nelle coppe. Se in Serie A gli uomini disi trovano attualmente fuori dai primi quattro posti, colpa soprattutto delle ben 11 sconfitte ottenute nelle prime 30 partite disputate, nelle prossime settimane la Beneamata sfiderà Juventus e Milan per guadagnarsi l’accesso alle finali di Coppa Italia e Champions League. Matteoè, in questo senso, l’antitesi dell’annata dell’. L’ex Parma si sta imponendo come uno dei calciatori più importanti e determinanti della rosa nerazzurra, ed un imprescindibile ...