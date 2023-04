Inter | Inzaghi | «Lukaku preso per questo | un bel problema l’abbondanza»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri in casa dell’Empoli: le dichiarazionivistato dai microfoni di Dazn, nel post-partita di Empoli-, Simoneha parlato così della vittoria dei nerazzurri. SULLA PARTITA –: «Nel primo tempo avevamo il predominio ma eravamo lenti nella circolazione e prevedibili. Sapevamo che potevamo fare meglio. Nel secondo tempo siamo entrati e il gol dici ha favorito. Abbiamo fatto un’ottima partita a 72 ore dalla partita col Benfica. Vanno fatti i complimenti alla squadra». RISPOSTA CHE VOLEVO? –: «Sì, bellissimi segnali. Giocatori che non giocavano da un po’ di tempo hanno risposto alla grandissima. Ho cercato di alternarli ma non avevo dubbi. Una delle partite più importanti che avremo ...