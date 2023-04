Inter | due osservati speciali contro l'Empoli

... la stessa di Big Rom, che poco prima l'aveva messa in attovolte con la doppietta all'Empoli , il giorno dopo aver ricevuto la 'grazia' da Gravina per la squalifica dopo Juve -di Coppa ...Viene facile ipotizzare che iabbiano potuto anche parlare del futuro dell'estremo difensore che da tempo è nel mirino delle big italiane. Non solo: il nome di Vicario è stato accostato ...L'riparte in campionato e si rilancia. La squadra di Inzaghi batte 3 - 0 l'Empoli grazie ai suoiattaccanti che finalmente sembrano ...

Empoli-Inter, rivivi la MOVIOLA: chiesti due rigori, ammonito Barella ... Calciomercato.com

Vertice con l'Inter, le immagini mostrano tutto: la squadra nerazzurra ha già scelto il dopo Onana, tutti i dettagli ...Vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta dall’Inter di Simone Inzaghi sul terreno di gioco del Castellani. Oggi, domenica 23 aprile, i nerazzurri nel lunch match contro l’Empoli, si sono im ...