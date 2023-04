Insigne torna a segnare dopo sette mesi | gol capolavoro dell’ex Napoli VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 aprile 2023) Nella notte si è giocato il match tra Philadelphia Union e Toronto, gara valevole per la 9ª giornata di MLS e che ha visto protagonista anche Lorenzo. L’ex capitano delè rientrato dall’infortunio la scorsa settimana contro Atlanta, match in cui ha giocato solo 14? perre a testare il terreno di gioco. Sono stati 84? invece i minuti disputati contro Philadelphia in una partita che ha visto il Toronto perdere per 4-2 ma che allo stesso tempo ha restituito il sorriso adche èto al gol benl’ultima volta. L’ultima marcatura del 24 è stata siglata il 5mbre nella sconfitta con il Montreal, in quell’occasionesegnò una doppietta. L’infortunio di ...