Inflazione | Coop | “Italiani tagliano spesa al supermercato del 5%”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 23 aprile 2023) Nei primi due mesi del 2023 drastico calo per carne, pesce, ortofrutta e vanno sempre più al Discount I prezzi dei prodotti di prima necessità e di largo consumo, in particolare gli alimentari, spingono glia ridurre le quantità di quasi il 5% (4,9%) degli acquisti alnei primi due mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, a fronte di un aumento delle vendite a valore del 9% trascinato dall’dei prezzi. Il fenomeno è ben evidenziato da una ricerca dell’Ufficio studisu dati Nielsen che si riferisce ai primi due mesi del 2023. Ed è così che glisono indotti ad adottare una strategia del risparmio preferendo prodotti in promozione, prodotti a Marca del Distributore (Mdd) e, non ultimo, rivolgendosi ai Discount. Passato il Natale, dunque, gli ...