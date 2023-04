Indonesia | la tribù “minacciata” dalle auto elettriche | ecco chi paga la transizione ecologica

(Di domenica 23 aprile 2023) Hairani e Toraji hanno sempre vissuto nella foresta. Sono due anziani nomadi ma la loro casa è tra quegli alberi che, come i loro antenati, rispettano tanto quanto gli esseri umani. Entrambi vivono sull’isola di Halmahera, nelle Molucche settentrionali, e appartengono alla comunità Hongana Manyawa, che nella loro lingua significa letteralmente “popolo della foresta”. «Abbiamo sempre vissuto qui. Lì ci sono le palme e i frutti che spesso cogliamo», spiega Hairani, seduta a terra davanti a un piatto di verdure ripresa dal progetto Tribal Voice di Survival International. «Questa terra è nostra, sin dall’alba dei tempi», le fa eco Toraji. «Prova a dare un’occhiata alle loro case», aggiunge l’uomo riferendosi agli accampamenti della locale azienda mineraria Weda Bay Nickel. «È là che si sono deliberatamente presi la terra». «Lì c’erano i nostri orti!», ricorda Hairani. «Non vogliamo dar via ...

