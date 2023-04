India | arrestato nel Punjab il predicatore indipendentista Singh

Il predicatore indiano e indipendentista sikh Amritpal Singh è statoquesta mattina presto nello stato del villaggio di Rode, nel distretto di Moga nel Punjab, dove già lo scorso 18 marzo era riuscito a sfuggire alla cattura. Lo ha reso noto l'ispettore ...Amritpal Singh, un predicatore sikh separatista in fuga da un mese e che è stato oggetto di un'intensa caccia all'uomo in, è stato finalmente, ha detto la polizia. È stato "a Moga, nel Punjab", ha detto la polizia di questo Stato dell'nordoccidentale, invitando "i cittadini a mantenere la ...Amritpal Singh, un predicatore sikh separatista in fuga da un mese e che è stato oggetto di un'intensa caccia all'uomo in, è stato finalmente, ha detto la polizia. È stato "a Moga, nel Punjab", ha detto la polizia di questo Stato dell'nordoccidentale, invitando "i cittadini a mantenere la ...

(LaPresse) La polizia indiana ha arrestato Amritpal Singh, leader separatista sikh latitante da un mese. (Adnkronos) – Il predicatore indiano e indipendentista sikh Amritpal Singh è stato arrestato questa mattina presto nello stato del villaggio di Rode, nel distretto di Moga nel Punjab, dove già lo scorso 18 marzo era riuscito a sfuggire alla cattura.