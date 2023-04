India | arrestato nel Punjab il predicatore indipendentista Singh

Il predicatore indiano e indipendentista sikh Amritpal Singh è statoquesta mattina presto nello stato del villaggio di Rode, nel distretto di Moga nel Punjab, dove già lo scorso 18 marzo era riuscito a sfuggire alla cattura. Lo ha reso noto l'ispettore ...Amritpal Singh, un predicatore sikh separatista in fuga da un mese e che è stato oggetto di un'intensa caccia all'uomo in, è stato finalmente, ha detto la polizia. È stato "a Moga, nel Punjab", ha detto la polizia di questo Stato dell'nordoccidentale, invitando "i cittadini a mantenere la ...Amritpal Singh, un predicatore sikh separatista in fuga da un mese e che è stato oggetto di un'intensa caccia all'uomo in, è stato finalmente, ha detto la polizia. È stato "a Moga, nel Punjab", ha detto la polizia di questo Stato dell'nordoccidentale, invitando "i cittadini a mantenere la ...

India: arrestato leader separatista sikh in fuga da un mese - Ultima Ora Agenzia ANSA

(LaPresse) La polizia indiana ha arrestato Amritpal Singh, leader separatista sikh latitante da un mese. Singh, che si sarebbe consegnato alle ...Dal rifiuto del presidente africano di firmare il provvedimento alla strage di persone in cerca di aiuti alimentari in Yemen, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla st ...