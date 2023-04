In questo momento i diritti | l' Annunziata fa scoppiare il caos | valanga di proteste

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Pomeriggio acceso su Rai Tre a In Mezz'Ora in più. Luciamette ancora una volta nel mirino il governo e il centrodestra. E lo fa a modo suo, mettendo insieme due cose che tra loro c'entrano poco o nulla. Lainfatti ha legato la tragedia di Cutro con il 25 Aprile. Le sue parole sono molto chiare mentre dà la parola al sindaco in collegamento: "non è un 25 Aprile come tutti gli altri,è un 25 aprile che non c'è mai stato, in un periodo in cui ci sono negazioni di". Una frase di una pesantezza devastante. Bisogna capire quali siano ioggi negati nel nostro Paese. Lasi riferisce alla libertà di circolazione delle persone, il tutto per giustificare la politica delle porte aperte che tanto piace alla sinistra. ...