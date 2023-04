In Prada c’è sempre un mattatore che si chiama Patrizio Bertelli

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 23 aprile 2023) In una saletta, ti viene mostrata la programmazione dei prototipi vestimentari e calzaturieri in 3D, che permette di risparmiare tessuto, oltre che tempo, e che dunque sì, potrebbe essere considerata una fase sostenibile del processo, anzi che lo è certamente: per eseguirla, sono necessari programmatori laureati. L’ufficio risorse umane dili seleziona di preferenza fra gli esperti di gaming. Due piani sopra un ventenne, forse di seconda generazione in Italia, cuce con abilità e molta delicatezza le rifiniture di un prototipo di quelle borse che le signore si contenderanno a breve: è stato assunto da un’azienda concorrente – ma sì, perché nasconderlo, Gucci - dopo un lungo corteggiamento, sa di moda almeno quanto sappia di rifiniture. L’artigiano chino sul deschetto, mani d’oro, cultura zero, fa parte ormai di un immaginario nazionale stantio almeno quanto la ...