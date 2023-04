In corso l' evacuazione degli italiani dal Sudan

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Le attività didei nostri connazionali sono coordinate dal comando operativo di vertice interforze. Sono già decollati due C - 130 dell'...Lo ha confermato neldella notte Joe Biden, che in precedenza aveva detto che non era 'sicuro' procedere all'dei diplomatici statunitensi presenti nella capitale. Ma le operazioni ...Da Cancelleri a Marcucci, tutti in fuga dalla sinistra Tajani neldella trasmissione condotta ... Inoltre, l'operazione organizzata dai militari italiani per l'dei circa 140 italiani ...

Fuga dal Sudan, evacuazioni in corso. Farnesina: italiani via dal ... Il Sole 24 ORE

Tajani: "Entro la nottata tutti al sicuro", Oggi un attacco a un convoglio francese nonostante una tregua concordata tra le parti. Evacuata l'ambasciata Usa. In partenza anche le evacuazioni organizza ...Tajani "i 140 italiani stanno bene, lavoriamo per un rimpatrio in sicurezza". Oggi un attacco a un convoglio francese. Evacuata l'ambasciata Usa. In partenza anche le evacuazioni organizzate da Franci ...