(Di domenica 23 aprile 2023) Sono arrivate circa 300 persone da tutta Italia per lapro orso, organizzata davanti al rifugio faunistico del, a Trento, da Scobi ed Assemblea Antispecista. Le proposte di ...

Oltre ai responsabili dell'Unità di crisi della Farnesina e dei servizi, hanno partecipato... I cittadini francesi sarebbero circama nel convoglio ci sarebbero anche belgi e altri cittadini ...Sono queste alcune delle scritte che oggi alcuni dei circamanifestanti hanno portato in corteo ...secondo ai primi di marzo a circa 2.000 metri di quota in Val di Rabbi ha ferito alle gambe e...Sono arrivate circapersone da tutta Italia per la manifestazione pro orso, organizzata davanti al rifugio faunistico del Casteller, a Trento, da Scobi ed Assemblea Antispecista. Le proposte di Fugatti sono ...

In 300 alla manifestazione per salvare l'orsa Jj4 al Casteller - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sono arrivate circa 300 persone da tutta Italia per la manifestazione pro orso, organizzata davanti al rifugio faunistico del Casteller, a Trento, ...Sono arrivate circa 300 persone da tutta Italia per la manifestazione pro orso, organizzata davanti al rifugio faunistico del Casteller, a Trento, ...