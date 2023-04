Ilaria Salamandra | avvocata e mamma di 2 bambini | ' Ora la proposta di legge'

"Non mi aspettavo tutto questo clamore mediatico, ma speravo fortemente che le istituzioni del Foro di Roma - cosa che ...... il rinvio chiesto dalla legale,, viene respinto perchè chiesto fuori dai termini, e sostenendo che comunque ad accompagnare il bambino in ospedale poteva essere il padre. "Eppure ...A denunciare la vicenda era stata la stessa professionista,. Il piccolo Leonardo, nel giorno dell'udienza, doveva essere sottoposto a tac e per questo sedato, circostanza per cui la ...

Ilaria Salamandra, avvocata e mamma di 2 bambini: “Ora la ... Luce

Un disegno di legge per rivedere le norme sul legittimo impedimento per gli avvocati, con l'obiettivo di ridurre la discrezionalità dei giudici. È la proposta avanzata da Erika Stefani e Ingrid Bisa, ...Dopo il caso del mancato rinvio d'udienza, istituito un "Tavolo permanente" sulle professioni a cui parteciperanno i Presidenti degli Ordini professionali romani ...