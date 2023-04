Il Wrexham torna in League Two | l’invasione di campo e la commozione del proprietario Ryan Reynolds VIDEO

(Di domenica 23 aprile 2023) Il, societa calcistica con sede in una cittadina gallese di 61mila abitanti,in National, la quarta divisione inglese. Nobile decaduta del calcio britannico, il club èto rilevante negli ultimi tempi grazie ai suoi proprietari: l’attoree lo sceneggiatore Rob McElhenney. I due erano anche ieri in tribuna, commossi, al termine del match vinto 3-1 sul Boreham Wood che ha consentito alla squadra di salire di categoria. Poi invasione dida parte di 10mila tifosi, che hanno festeggiato il ritorno nel calcio professionistico dopo 15 anni del club. I principi del Galles, William e Kate, hanno sottolineato l’impresa di una squadra che “rende fieri i gallesi, un club con una fantastica storia che ora puo’ guardare a un futuri molto ...

Il Wrexham torna solo in testa alla National League dopo una partita incredibile Un finale di partita da film, con una sceneggiatura degna di Hollywood. I protagonisti fra campo e tribuna: due attori ...