Il sindaco Lecce | ' ' Con ecocompattatori semplifichiamo differenziata' '

Semplificare la differenziata per i cittadini: è quanto il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini sostiene parlando dei ecocompattatori installati da Coripet in città. "Crediamo nell'economia circolare", le parole del primo cittadino.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Coripet ha installato a Lecce cinque nuovi ecocompattatori per il riciclo del Pet. Le macchine intelligenti per l'avvio a riciclo ...