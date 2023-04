Il ritorno di Valentino Rossi | che si prepara per Le Mans

Leggi su gqitalia

(Di domenica 23 aprile 2023)e il mondo dei motori: la storia continua. Dopo aver monopolizzato per anni la MotoGp, il campione di Urbino è passato la scorsa stagione dalle due alle quattro ruote, ma la passione è la stessa di sempre, così come l’ambizione. Diventare un pilota professionista di auto da corsa non è certo mestiere facile e, nonostante il glorioso passato sulle moto, anche per il dottore c’è stato bisogno di un po’ di pratica. Dopo la scorsa stagione, nella qualeha preso le misure, eccoci arrivati al semaforo verde della nuova edizione del Fanatec GT World Challenge Europe. Parte oggi, 23 aprile, all’autodromo nazionale di Monza. Ec’è. Cos’è il Fanatec GT World Challenge Europe Il Fanatec GT World Challenge Europe è un campionato automobilistico organizzato dalla Stéphane ...