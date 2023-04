Il PSG chiude il bilancio 2022 con un rosso di 370 milioni

È stato anche capocannoniere della Champions League, con la maglia del, nel 1994/95. Con la ...la carriera nel 2001/2002 con l'Al Jazira in Arabia. Si ritirerà dal calcio giocato a 36 anni. ...In Ligue 1 dopo l'allungo delè corsa a tre per i posti in Champions League, diretto e con gli ... In Lega Pro sila regular season per il girone A . Gare tutte alle 17.30 con grande lotta ...Al di là della rete di Thioub, ilsale lo stesso a +11 sul Marsiglia cheil turno domenica a Lione. GOL La prima azione però è dei padroni di casa, con Donnarumma impegnato dopo 5' da ...

PSG bilancio 2022, rosso record per i parigini nel 2022 Calcio e Finanza

Il club dell'emiro è sempre più vicino all'undicesimo titolo: +11 sul Marsiglia che chiude il turno domenica a Lione ...Il PSG supera l'Angers grazie ad una doppietta di Mbappé nel primo tempo, Galtier nonostante la brutta prestazione vede da vicino la Ligue 1 Testa coda anche nel consueto anticipo francese del venerdì ...