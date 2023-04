Il Porto rinnova con Pepe a 40 anni

(Di domenica 23 aprile 2023) Nonostante i 40di età, ilha deciso dire con: il difensoreghese prolunga per un altro anno Ilha deciso dire con. Nonostante i 40di età il difensoreghese ha prolungato con i biancoazzurri per un’altra stagione. A mensagem de todos nós A L3nda continua FCrenovam contrato#L3NDA @officialpic.twitter.com/gzC8AsziEL— FC(@FC) April 23, 2023 «La leggenda continua» riporta il tweet dei lusitani che annuncia il rinnovo.

Commenta per primo ' Pepe e l'FChanno esaudito il comune desiderio di rinnovare il contratto del 40enne difensore centrale con il club fino al 2024 . La saga di Pepe - una delle migliori nella storia del calcio - all'Invicta è ...Il Comune di Loanola sua gratitudine ad Aldo e ai suoi familiari e invita i cittadini a visitare la mostra'. 'Mi complimento con il sindaco Luca Lettieri per l'iniziativa - ha dichiarato il ...Una Cosa nostra che sigrazie a coloro che hanno visto l'alba di un nuovo giorno dopo il carcere, e quelli, invece, che il "sole" non l'hanno mai visto tramontare. Ricostruendo la mappa ...

Porto, ufficiale il rinnovo di Pepe: ecco la durata del contratto Corriere dello Sport

L'appello delle associazioni partigiane e antifasciste per la grande manifestazione dall'Ardeatino a Piramide. Tutte le iniziative in città per ...Ascolta l'articolo Festa Patronale a Reggio Calabria, infatti oggi si festeggia San Giorgio, il cui culto è antico e risale agli inizi dell’XI secolo ed è legato all’episodio che portò la città dello ...