Il Pisa di rigore acciuffa il Venezia

(Di domenica 23 aprile 2023) Finisce 1-1 tra mille emozioni l’anticipo di Serie BKT tra. Gli ospiti passano al 17? con Candela che mette in rete un cross da sinistra di di Zampano. Ilprova a reagire ma rischia grosso al 34?, quando Paterna concede unper un fallo di Gargiulo su Tessmann. Dal dischetto Pohjanpalo segna ma tocca due volte il pallone. L’arbitro annulla dopo il controllo al Var. Nella ripresa Var ancora in azione per ilconcesso alper un mani in area di Tessmann. Gliozzi si fa parare il tiro ma Joronen si è mosso prima. Si ripete e Gliozzi pareggia segnando il nono gol in campionato. Nel finale Nicolas salva due volte ilsu tiri Candela e Johnsen. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI ...

Valuteremo ricorsi'- Bari 1 - 2: Scandalo all'Arena. Un, dopo un tocco dell'arbitro, decide la partita D'Angelo: 'Dobbiamo dare tutti delle risposte, anche io. Vogliamo regalare la ...L'azione poi è proseguita, con Colombo che ha ravvisato gli estremi per il calcio di, poi capitalizzato da Antenucci. Furiose le polemiche del, che chiaramente hanno invocato quello che è ...La gara è in discesa per i pugliesi dopo l'espulsione in avvio di partita del difensore toscano ...

Pisa-Bari 1-2: Scandalo all'Arena. Un rigore, dopo un tocco dell ... SestaPorta.News Pisa

Errore di Colombo il Pisa-Bari La spiegazione dell'episodio a cura di Gianpaolo Calvarese Episodio molto controverso poco prima del novantesimo in Pisa-Bari, posticipo di Serie B. Durante un'azione d ...Grande amarezza in casa Pisa dopo il ko in extremis nel posticipo con il Bari. Così mister Luca D'Angelo in mixed zone: “Ho.