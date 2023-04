Il Napoli vince lo scudetto se… i calcoli da fare con il calcio spezzatino

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023) Illose… È il giochino che si aspetta da 33 anni. Il ha 14 punti di vantaggio sulla Lazio che ieri ha perduto in casa 1-0 contro il Torino. Ildeve ancora giocare, lo farà stasera contro la Juventus. Gara della 31esima giornata. Per sperare di festeggiare la prossima giornata, gli azzurri devono battere la Juventus stasera e portarsi a più 17 sulla Lazio. Altrimenti ogni ipotesi cade. In questo caso, dovranno poi battere la Salernitana sabato 29 aprile e attendere che il giorno dopo alle 12.30 la squadra di Sarri giochi a San Siro contro l’Inter. Se la Lazio dovesse perdere, allora partirebbe la festa (quella vera, non organizzata). Per essere, ildovrà ritrovarsi a 19 punti sulla Lazio (visto che a sei giornate dalla fine sarebbero in ...