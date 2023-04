Il Napoli batte la Juve | ma non ha mai tirato in porta nel primo tempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Gol annullato per la, anzi gol annullati e gol fatto per il. Si chiude con una vittoria delgrazie a un gol di Raspadori al 92esimo il big match contro lantus. Nelle statistiche non erano assolutamente favorevoli agli azzurri che non erano riusciti a fare nessun tiro nello specchio delladi Szczesny. 0 – Ilnon ha effettuato alcun tiro nello specchio dellanelper due partite di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2011 (v Lazio e Atalanta in quel caso). Blocco.#ntus— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 23, 2023 L'articolo ilsta.

All.: Allegri(4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, ... doppietta di Verdi La cronaca di Empoli - Inter ( HIGHLIGHTS ) Nel match delle 12 l'Inter3 ......1928 L'ultima giornata del Girone C di Serie C non sorride al Giugliano di Raffaele Di, il ... Al 27', su errore di Scognamiglio, Cernigoi ne approfitta e con un tocco morbidoViscovo per il ......domani sera a Bergamo Ci02/04/2023 - campionato di calcio serie A /- Milan / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: esultanza gol Rafael Leao Il Milan è più vivo che mai....

Il Napoli batte ancora la Juve, ora lo scudetto è a un passo: decide ... Fanpage.it

Vince ancora Bologna, che batte Sassari 86-69. Scatenata la Virtus in avvio, letale in attacco e precisa in difesa. Gli ospiti non riescono a costruire una reazione e vanno sotto di 10 al termine del ...Si sono disputate oggi pomeriggio le prime partite della 27ma giornata della Serie A 2022-2023 di basket. Napoli-Tortona, Pesaro-Trieste, Verona-Scafati, Virtus Bologna-Sassari e Milano-Treviso: sono ...